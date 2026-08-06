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Ghumla News: 9 अगस्त को जारी होगी अंजुमन इस्लामियां चुनाव की अधिसूचना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: बैलेट पेपर से होगा मतदान 9 अगस्त को जारी होगी अंजुमन इस्लामियां चुनाव की अधिसूचना9 अगस्त को जारी होगी अंजुमन इस्लामियां चुनाव की अधिसूचना9 अगस्त को ज

Ghumla News: 9 अगस्त को जारी होगी अंजुमन इस्लामियां चुनाव की अधिसूचना

Ghumla News: गुमला प्रतिनिधि। अंजुमन इस्लामियां गुमला के वर्ष 2026 के आम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रभारी मुर्शीद हनीफ ने बुधवार को चुनाव कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को दोपहर दो बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले सभी पात्र मुस्लिम पुरुष मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। इस दौरान नाजिम-ए-आला, सदर और सेक्रेटरी, इन तीन प्रमुख पदों के लिए मतदान होगा।

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निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल वर्ष 2026 से 2029 तक रहेगा।मुर्शीद हनीफ ने बताया कि वर्ष 2023 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, ताकि सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।बैठक में चुनाव की निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। मौके पर हसन अली, फिरोज अंसारी, मो. सैफुद्दीन, मो. इखलाक, चांद खान, मो. मेराज, शमीम खान सहित चुनाव कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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