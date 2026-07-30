Ghumla News: खराब 108 एंबुलेंस की मरम्मत की मांग,सीएस को सौंपा ज्ञापन
Ghumla News: गुमला में सदर अस्पताल के एंबुलेंस चालकों ने 108 एंबुलेंस की मरम्मत की मांग की। उन्होंने बताया कि छह महीने से खराब एंबुलेंस के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। संबंधित कंपनी को समय पर सूचना देने के बावजूद मरम्मत नहीं हुई है। चालकों ने शीघ्र कार्रवाई की अपील की है।
Ghumla News: गुमला। सदर अस्पताल में पिछले छह माह से खराब पड़ी 108 एंबुलेंस की मरम्मत कराने की मांग को लेकर एंबुलेंस चालकों ने गुरुवार को सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी को ज्ञापन सौंपा। चालकों ने बताया कि एंबुलेंस खराब रहने से आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो रही है।उन्होंने कहा कि इसकी सूचना छह माह पहले ही संबंधित कंपनी सम्मान फाउंडेशन को दे दी गई थी। इसके बावजूद अब तक एंबुलेंस की मरम्मत नहीं कराई गई। कई बार मौखिक शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चालकों ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए जल्द से जल्द एंबुलेंस दुरुस्त कराने की मांग की।
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