Ghumla News: शिक्षा और संस्कारों की विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी: फादर किंडो
Ghumla News: बरवे हाई स्कूल का 72वां स्थापना दिवस सह संत बियनी पर्व धूमधाम से मनाया बरवे हाई स्कूल का 72वां स्थापना दिवस सह संत बियनी पर्व धूमधाम से मनायाबरवे हाई
Ghumla News: चैनपुर प्रतिनिधि । प्रखंड मुख्यालय स्थित बरवे उच्च विद्यालय में मंगलवार को विद्यालय का 72वां स्थापना दिवस और पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी बियानी का पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीन फादर जेभिरियानुस किंडो की अगुवाई में पवित्र मिस्सा पूजा से हुई। मौके पर डीन फादर किंडो ने कहा कि विद्यालय का 72 वर्ष पूरा करना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यह केवल स्थापना दिवस नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कार और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि संत जॉन मेरी बियनी का जीवन त्याग, सादगी और सेवा का प्रतीक है, जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए।
उन्होने यह भी ने कहा कि बरवे हाई स्कूल सात दशकों से अधिक समय से क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रहा है। आने वाली पीढ़ियों तक इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छात्र-छात्राओं से अनुशासन, नैतिक मूल्यों और स्पष्ट लक्ष्य के साथ शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया गया। समारोह में पल्ली पुरोहित फादर सुशील, फादर अजित, फादर मरियानुस फादर फुलजेंस और फादर शिरिल सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में ख्रीस्त विश्वासी उपस्थित थे।
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