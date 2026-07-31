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Ghumla News: खेत में काम के दौरान युवक को सांप ने डंसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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Ghumla News: गुमला के ढोढ़री टोली के 28 वर्षीय अजीत उरांव को खेत में काम करते समय सांप ने डंस लिया। घटना गुरुवार को हुई। परिवार ने तुरंत उसे सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। अब उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है।

Ghumla News: खेत में काम के दौरान युवक को सांप ने डंसा

Ghumla News: गुमला। सदर थाना क्षेत्र के ढोढ़री टोली निवासी 28 वर्षीय अजीत उरांव को खेत में काम करने के दौरान सांप ने डंस लिया। घटना गुरुवार की है। सांप के डसने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने बिना देर किए उसे सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। फिलहाल युवक की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है।

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