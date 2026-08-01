Ghatsila News: कंपनी प्रबंधन संग वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित

Ghatsila News: प्रखंड क्षेत्र के ग्राम तिलबानी बड़ाघाट के बेरोजगार युवा एवं ग्रामीणों ने पूर्व में अपनी कई समस्याओं एवं मांगों को लेकर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की थी। साथ ही 3 अगस्त के बाद मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस गतिरोध को दूर करने को लेकर शुक्रवार को माझी बाबा गोपाल टुडू एवं पूर्व जिला पार्षद बाघराय मार्डी के नेतृत्व में मऊभंडार स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जनरल ऑफिस में वार्ता हुई। प्रबंधन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। वार्ता में कंपनी प्रबंधन की ओर से एचआर हेड अर्जुन लोहरा ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना।

ग्रामीणों ने बताया कि माइंस का दूषित पानी बड़ाघाट नाला में बहाया जाता है। इसके कारण आसपास की खेती बर्बाद हो रही है, साथ ही लोगों को चर्म रोग की शिकायत भी हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द इस पानी का सैंपल लेकर इसकी जांच कराई जाए। तिलबानी गांव प्रभावित क्षेत्र में आता है इसलिए यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए, प्रभावित गांव तिलबानी बड़ाघाट के 12वीं पास व ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को सीएसआर के तहत स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाए। वार्ता में मुख्य रूप से मोनबोध मुर्मू, प्रकाश टुडू, चैतन मुर्मू, दिलीप कुमार माझी, दशरथ मार्डी, कुनू टुडू, बबलू मुर्मू, नरसिंह मुर्मू, भोलानाथ कर्मकार, राम बेसरा, दखिन मुर्मू, जागु टुडू, चुनु, किशोर टुडू, शंकर माझी, रघुनाथ माझी, अजय टुडू, बासु सरदार, गौतम गोप, नारायण दत्ता, सुकू टुडू, कासू मुर्मू, सुखदा मार्डी, कुनू टुडू, संजय मुर्मू, टोला माझी बाबा कातन हेंब्रम, बबलू मुर्मू, नरसिंह मुर्मू आदि उपस्थित थे।