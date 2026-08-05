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Ghatsila News: आंगनबाड़ी केंद्र प्रेमनगर में मना विश्व स्तनपान दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पोटका के प्रेमनगर आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार को विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेविकाएं, सहायिकाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं शामिल हुईं। आंगनबाड़ी सेविका सीमा चटर्जी ने माताओं को बताया कि 6 माह तक शिशुओं को केवल स्तनपान कराना चाहिए।

Ghatsila News: आंगनबाड़ी केंद्र प्रेमनगर में मना विश्व स्तनपान दिवस

Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। प्रखंड के जुड़ी पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र प्रेमनगर में मंगलवार को विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पंचायत अंतर्गत आने वाले तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं, सहायिकाओं के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं,धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविका सीमा चटर्जी ने उपस्थित माताओं को जागरूक करते हुए कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, इसलिए 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। कार्यक्रम में पंचायत की सेविका-सहायिकाओं में सीमा चटर्जी, मुन्नी कुमारी, साधना सिंह राय, बकुल कर, सुलेखा सरदार, शेफाली मंडल, सुनीता पात्रो, सुभद्रा सिंह सरदार, लक्ष्मी महतो, सुखमति सरदार, सहायिका श्यामली नंदी और सहिया माधवी दे उपस्थित रहीं।

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