Ghatsila News: बेनाशोली-दांदुडीही मार्ग पर हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत
Ghatsila News: बहरागोड़ा के केशरदा बीट क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी ने ग्रामीणों में भय पैदा कर दिया है। हाथियों का झुंड सघन जंगल में डेरा डाले हुए है, जिससे राहगीरों और आसपास के गांवों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की तरफ न जाने की सलाह दी है।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। चाकुलिया वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मानुषमुड़िया सब बीट स्थित केशरदा बीट क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी ने स्थानीय ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। जानकारी के अनुसार, हाथियों का एक झुंड वन बेनाशोली से दांदुडीही की ओर जाने वाले मुख्य वन मार्ग से सटे साल के घने जंगलों में डेरा जमाए हुए है। जंगल के रास्ते से सटे इलाके में हाथियों के बसेरे के कारण राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों में अनहोनी का डर सता रहा है। हाथियों के आने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आ गई है और हाथियों की गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है।
वन अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को जंगल की तरफ न जाने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है।
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