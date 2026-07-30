Ghatsila News: 17 करोड़ की दायीं नहर सर्विस रोड में अनियमितता पर भड़के विधायक, निर्माण कार्य रुकवाया

Ghatsila News: गालूडीह के दायीं नहर क्षेत्र में 17 करोड़ के वाटर बॉन्ड मेकाडम सर्विस रोड निर्माण कार्य का विधायकों द्वारा निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद विधायकों ने काम रोकने का निर्देश दिया, जिसमें अनियमितताएँ पाई गईं। ग्रामीणों ने ठेकेदार से दुर्व्यवहार की शिकायत की।

Ghatsila News: गालूडीह, संवाददाता। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह स्थित दायीं नहर क्षेत्र में 17 करोड़ से कराए जा रहे वाटर बॉन्ड मेकाडम सर्विस रोड निर्माण कार्य का बुधवार को विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने जेएमएम नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए मौके पर ही काम रोकने का निर्देश दिया।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता विधायक ने बताया कि दायीं नहर के 0 से 56 किलोमीटर तक बन रही सर्विस रोड में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बोल्डर पिचिंग सही तरीके से नहीं की गई है। पत्थरों को व्यवस्थित ढंग से लगाने के बजाय मिट्टी से ढंक दिया गया है तथा एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच करीब पांच फीट की दूरी छोड़ दी गई है, जबकि मानक के अनुसार दो फीट चौड़ाई और एक फीट ऊंचाई तक दोनों किनारों पर बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए। साथ ही डोएल के किनारे से जेसीबी द्वारा मिट्टी काटकर बोल्डर पिचिंग में डालने की भी शिकायत मिली, जिससे भविष्य में नहर की लाइनिंग को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

जेई और एसई को लगाई फटकार निर्माण कार्य में कथित अनियमितता पर विधायक ने मौके पर मौजूद जेई गोपाल हांसदा और सहायक अभियंता विनोद कुमार बास्के को फटकार लगाई और तत्काल कार्य बंद कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना शिलान्यास के निर्माण कार्य कैसे शुरू कर दिया गया। विधायक ने कार्यपालक अभियंता रोहित राम से फोन पर बात कर वर्क ऑर्डर, एस्टीमेट, संवेदक और संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक बुलाने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों की शिकायत ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत की कि कार्य की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार से शिकायत करने पर वह दुर्व्यवहार करता है और जेल भेजने की धमकी देता है। निरीक्षण के बाद विधायक ने कहा कि घटिया निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। दोषी संवेदक को चिह्नित कर ब्लैकलिस्ट करने और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जगदीश भक्त, बाघराय माड़ी, प्रधान सोरेन, सुनील किस्कू, कान्हू टुडू, बबलू पातर, गोरा पुरती, मनोरंजन महतो, दीनू मुर्मू सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

क्या कहते हैं अधिकारी जेई गोपाल हांसदा और सहायक अभियंता विनोद कुमार बास्के ने बताया कि निर्माण कार्य में लापरवाही और अनियमितता पाई गई है। इसकी लिखित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है तथा संबंधित कार्य का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है।