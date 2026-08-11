Ghatsila News: पण्डियासाई गांव की मुख्य सड़क सात महीने पानी में, ग्रामीण परेशान

Ghatsila News: जादूगोड़ा। पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली पंचायत के पण्डियासाई गांव में जलजमाव की समस्या ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि साल के करीब सात महीने तक गांव की मुख्य सड़क पानी में डूबी रहती है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य सड़क पर लंबे समय तक पानी जमा रहने से स्कूली छात्र-छात्राओं, बुजुर्गों और आम ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार पानी गांव के घरों तक पहुंच जाता है।

लगातार सड़क पर पानी जमा रहने के कारण आसपास के मिट्टी के घरों में नमी बढ़ रही है, जिससे घरों के कमजोर होकर क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण समस्या हर वर्ष दोहराती है। ग्रामीणों ने बताया कि जलजमाव की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक सड़क और नाली निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। समस्या की जानकारी मिलने के बाद महिला नेत्री सह समाजसेविका दुखनी सोरेन एवं शंकर मुंडा पण्डियासाई गांव पहुंचे और मौके पर जलजमाव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान राजेश बास्के एवं सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। मौके पर मुचीराम सरदार, राकेश महाकुड़, रतिकांत नायक, जोगेंद्र सिंह हांसदा, अजीत महाकुड़, अशोक महाकुड़, शैलेंद्र महाकुड़, सुषमा महाकुड़, पूनम सरदार, कमला नायक, सोनो सरदार, शाहिद समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।