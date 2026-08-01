Ghatsila News: ट्रांसफॉर्मर खराब, अंधेरे में रह रहे पोड़ा नीमडीह के ग्रामीण

Ghatsila News: पोटका। सुदूर तेंतला पोड़ा पंचायत के पोड़ा नीमडीह में बिजली ट्रांसफॉर्मर खराब होने से ग्रामीण अंधेरे में हैं। गांव में यह स्थिति तीन सप्ताह से है। ट्रांसफॉर्मर मरम्मत की मांग लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस संबंध में पूर्व पंसस छुटू मुंडा ने कहा कि गांव का ट्रांसफार्मर बीते 22 दिनों से खराब हो गया है। इस संबंध में क्षेत्र के लाइनमैन को सूचना दिया गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बिजली नहीं रहने से गांव अंधेरे में है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के पदाधिकारी से खराब ट्रांसफॉर्मर की जल्द मरम्मत कराने की मांग की। इस अवसर पर सोनिया मुंडा, तुगी सोरेन, पाडवा सोरेन, सबुज मुंडा, दुलू मार्डी, राजेश मुर्मू, मेना मुंडा, माल्हो मुर्मू, मालती हेंब्रम, गुरुवारी मुर्मू, काले हेंब्रम सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।