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Ghatsila News: बदहाल सड़क पर धान की रोपाई कर ग्रामीणों का अनोखा विरोध, मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: बहरागोड़ा के दारिशोल एनएच 49 पर स्थित सड़क की जर्जर स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने धान की रोपाई करके विरोध किया। बारिश के कारण सड़क में कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद मरम्मत नहीं हुई, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की गई।

बदहाल सड़क पर धान की रोपाई कर ग्रामीणों का अनोखा विरोध, मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
बदहाल सड़क पर धान की रोपाई कर ग्रामीणों का अनोखा विरोध, मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

Ghatsila News: बहरागोड़ा।बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के दारिशोल एनएच 49 से जयपूरा, जुगडीहा होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक जाने वाली करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क की जर्जर स्थिति से नाराज ग्रामीणों ने बदहाल सड़क पर धान की रोपाई कर विरोध-प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों की समस्याएँ

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क लगातार बारिश के कारण कीचड़ और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई।

निर्माण कार्य की स्थिति

उनका कहना है कि करीब एक वर्ष पहले सड़क निर्माण का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। बरसात के दिनों में इस मार्ग से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपूरा गांव के आगे एक स्थान पर बारिश के कारण सड़क किनारे की मिट्टी बह गई है, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया है।

प्रशासन से मांग

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीण विरोध क्यों कर रहे हैं?
ग्रामीण सड़क की जर्जर स्थिति के कारण विरोध कर रहे हैं।
Hindustan | Bureau

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Hindustan | Bureau

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