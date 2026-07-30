Ghatsila News: बांस की पुलिया पर टिकी है काकड़ा चौक के ग्रामीणों की जिंदगी

Ghatsila News: चाकुलिया, संवाददाता। चाकुलिया प्रखंड के कालियाम पंचायत के राजस्व गांव काकड़ा चौक के ग्रामीण 21 वीं सदी में भी नाला ( गुजराहरण नदी) पर श्रमदान से बनी बांस की पुलिया के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। बरसात में अपनी जान जोखिम में डालकर बांस की पुलिया से खाल पार करने के लिए मजबूर हैं। हर साल बरसात में बांस की यह पुलिया बह जाती है और ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर श्रमदान से बांस की पुलिया बनाते हैं। एक पुलिया के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगाई, परंतु जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों को अबतक कोरा आश्वासन ही मिला है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित यह गांव समस्याओं के मकड़जाल में उलझा हुआ है। पांच संथाल परिवार वाला यह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। यहां के ग्रामीणों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या नाला पर पुलिया का निर्माण नहीं होना है। ग्रामीण हर साल श्रमदान बांस की करीब 25 फुट लंबी और चार फुट चौड़ी पुलिया बनाते हैं, क्योंकि बरसात में नाला में तेज बहाव से पुलिया बह जाती है। ग्राम प्रधान बाल्ही सोरेन, ग्रामीण धमाल सोरेन, दुर्गा सोरेन ने बताया कि पिछले साल बरसात में बांस की पुलिया बह गई थी। गांव टापू बन गया था। बच्चों का स्कूल जाना और मरीज का अस्पताल जाना बंद हो गया था, क्योंकि यह गांव तीन दिशाओं में खेत से घिरा है। बांस की पुलिया ही गांव से निकलने का एकमात्र रास्ता है। पिछले साल सितंबर में श्रमदान से बांस की पुलिया बनाई गई थी.