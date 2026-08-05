Ghatsila News: नए ग्राम प्रधान को मान्यता नहीं देने की मांग, 12 मौजा के ग्राम प्रधानों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन
Ghatsila News: कुमीरमुड़ी गांव में 12 मौजा के ग्राम प्रधानों ने नए ग्राम प्रधान को मान्यता नहीं देने की मांग की है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पारंपरिक प्रक्रिया के बिना कारिया हांसदा का चुना जाना गलत है। आरोप लगाने वालों की अनुपस्थिति से गांव में असामंजस्य बढ़ रहा है और विकास प्रभावित हो रहा है।
Ghatsila News: गालूडीह। कुमीरमुड़ी गांव में नए ग्राम प्रधान को मान्यता नहीं देने की मांग को लेकर 12 मौजा के ग्राम प्रधानों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मेघराय सोरेन और घासिया किस्कू के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों एवं जनप्रतिनिधियों की पहल पर पारंपरिक प्रक्रिया का पालन किए बिना कारिया हांसदा को नया ग्राम प्रधान घोषित किया गया।ज्ञापन में कहा गया कि पारंपरिक ग्राम प्रधान घासिया किस्कू के खिलाफ लगाए गए आरोप ग्रामसभा में निराधार पाए गए। मामले पर चर्चा के लिए तीन बार बैठक बुलाई गई, लेकिन आरोप लगाने वाले पक्ष के लोग उपस्थित नहीं हुए।
ग्रामीणों का आरोप है कि इससे गांव में अशांति फैल रही है और विकास कार्यों के साथ स्थानीय युवाओं के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है।इसके बाद घासिया किस्कू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 12 मौजा के ग्राम प्रधानों, घाड़दिशोम माझी-परगना महल के प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से कारिया हांसदा को असंवैधानिक तरीके से चुना गया ग्राम प्रधान बताते हुए उसे अस्वीकार करने तथा उसके नाम से जारी लेटरपैड को भी मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया गया।
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