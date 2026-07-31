Ghatsila News: देवशोल प्रावि : हाथियों के डर से दहशत के साये में पढ़ते हैं बच्चे
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के लोधाशोली पंचायत में देवशोल प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को जंगली हाथियों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण और प्रधानाध्यापिका ने विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण की मांग की है। हाथियों द्वारा स्कूल की घेराबंदी को तोड़ने और बच्चों के शौचालय को नष्ट करने से विद्यार्थी परेशान हैं।
Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के लोधाशोली पंचायत में जंगलों से सटे देवशोल प्राथमिक विद्यालय में दहशत के साये में बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय भवन के आसपास अक्सर जंगली हाथी आते रहते हैं। विद्यालय भवन की चहारदीवारी भी नहीं है। यहां के ग्रामीण बच्चों की सुरक्षा को लेकर विद्यालय भवन की चहारदीवारी निर्माण की मांग कर रहे हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उपल रानी हांसदा के मुताबिक इस विद्यालय में देवशोल गांव के 14 बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय के पास दिन में भी हाथी आ धमकते हैं। हाथियों ने कई बार बांस से की गयी विद्यालय भवन की घेराबंदी को भी तोड़ा है।
बच्चों के लिए बनाए गए शौचालय के गेट को तोड़ दिया है। इससे बच्चों को परेशानियां होती हैं। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय भवन की चहारदीवारी का निर्माण जरूरी है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दाशमत मांडी और ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास अक्सर हाथियों की आवाजाही होती रहती है। दिन में भी जंगली हाथी विद्यालय के आसपास आ पहुंचते हैं। इससे भय का माहौल बना रहता है। हाथियों से सुरक्षा के लिए विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण जरूरी है। जनप्रतिनिधि इस दिशा में आवश्यक पहल क करे।
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