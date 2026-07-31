Ghatsila News: ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत
Ghatsila News: धालभूमगढ़ में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने की संभावना है। स्थानीय लोगों के अनुसार, वह पिछले दो दिनों से ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया था। मृतक की पहचान अज्ञात है, और उसे नीली चेक शर्ट और काले पैंट में देखा गया।
Ghatsila News: धालभूमगढ़। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के समीप डाउनलोड लाइन पल संख्या 199/ 10- 12 के बिच गुरुवार को एक व्यक्ति का शव पाया गया। संभावना जताई जा रही है कि उक्त व्यक्ति की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने से हो गयी है। स्थानीय लोगों के अनुसार अनुसार दो दिनों से उक्त व्यक्ति को ट्रेन पर पत्थर चलाते हुए देखा जा रहा था। व्यक्ति संभवत: विक्षिप्त जैसा प्रतित हो रहा था। घटना के बाद शव को धालभूमगढ़ थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अत्यंत परीक्षण के लिए भेज दिया। उक्त अज्ञात व्यक्ति करीब 30 वर्ष का होगा। मृतक नीले रंग की छोटे चेक की शर्ट और काले रंग का पैंट पहने हुए था ।उसके
सर पर तथा पैर में गंभीर चोट आई है। समाचार लिखे जाने तक व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी है।
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