Ghatsila News: चाकुलिया:पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने किया फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के खैरबनी गांव में बीसीएससी खैरबनी क्लब द्वारा दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। झामुमो के पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने खिलाड़ियों से परिचय कराते हुए कहा कि खेल सामुदायिक एकता और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना की कि ये टूर्नामेंट स्थानीय प्रतिभाओं के लिए मंच प्रदान करते हैं।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड की श्यामसुंदरपुर पंचायत के खैरबनी गांव में बीसीएससी खैरबनी क्लब द्वारा आयोजित दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को शुभारंभ हुआ। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। समारोह में कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि खेल न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि यह समाज को जोड़ने और युवाओं में अनुशासन, टीम भावना तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने का सशक्त जरिया भी हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ग्रामीण टूर्नामेंट्स स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करते हैं।
मौके पर श्यामसुंदरपुर पंचायत की मुखिया हीरामनी हांसदा, उपमुखिया ममता हांसदा, ग्राम प्रधान रवीन्द्रनाथ हांसदा, रामचंद्र हांसदा, क्लब के अध्यक्ष समीर किस्कू, देवराज हेम्ब्रम,नया किस्कू, रामानंद गोस्वामी, प्रदीप गिरी समेत अनेक लोग उपस्थित थे।
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