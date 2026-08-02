Ghatsila News: चाकुलिया: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर चार अगस्त को होगा भव्य श्रद्धांजलि समारोह, तैयारियां तेज
Ghatsila News: चाकुलिया में झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर 'स्मृति जोहार यात्रा' का आयोजन किया जाएगा। विधायक कार्यालय में हुई बैठक में श्रद्धांजलि सभा की तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम चार अगस्त को अपराह्न 3 बजे होगा। मो. गुलाब को सभा का संयोजक नियुक्त किया गया।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया में आगामी चार अगस्त को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित "स्मृति जोहार यात्रा" के स्वागत एवं श्रद्धांजलि सभा की तैयारियों को लेकर रविवार को विधायक कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष अमर हांसदा ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चार अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मो. गुलाब को श्रद्धांजलि सभा का संयोजक मनोनीत किया गया।
नेताओं ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष, विचारों और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। बैठक में प्रखंड प्रमुख धनंजय करुणामय, साहेब राम मांडी, गौतम दास, शिवानंद नायक, पवन गिरी, राम बास्के, बबलू हेम्ब्रम, मनोज महतो, बापी नंदी, निंकुज लोधा सहित आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।