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Ghatsila News: चाकुलिया: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर चार अगस्त को होगा भव्य श्रद्धांजलि समारोह, तैयारियां तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया में झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर 'स्मृति जोहार यात्रा' का आयोजन किया जाएगा। विधायक कार्यालय में हुई बैठक में श्रद्धांजलि सभा की तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम चार अगस्त को अपराह्न 3 बजे होगा। मो. गुलाब को सभा का संयोजक नियुक्त किया गया।

चाकुलिया: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर चार अगस्त को होगा भव्य श्रद्धांजलि समारोह, तैयारियां तेज
चाकुलिया: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर चार अगस्त को होगा भव्य श्रद्धांजलि समारोह, तैयारियां तेज

Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया में आगामी चार अगस्त को झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित "स्मृति जोहार यात्रा" के स्वागत एवं श्रद्धांजलि सभा की तैयारियों को लेकर रविवार को विधायक कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष अमर हांसदा ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चार अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मो. गुलाब को श्रद्धांजलि सभा का संयोजक मनोनीत किया गया।

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नेताओं ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष, विचारों और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। बैठक में प्रखंड प्रमुख धनंजय करुणामय, साहेब राम मांडी, गौतम दास, शिवानंद नायक, पवन गिरी, राम बास्के, बबलू हेम्ब्रम, मनोज महतो, बापी नंदी, निंकुज लोधा सहित आदि उपस्थित थे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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