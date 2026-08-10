Ghatsila News: हल्दीपोखर पूर्वी पंचायत में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस
Ghatsila News: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हल्दीपोखर बाजार में आदिवासी समाज ने श्रद्धांजलि और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ग्राम प्रधान और अन्य स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और शहीदों की बलिदान को याद किया।
Ghatsila News: पोटका। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हल्दीपोखर बाजार में आदिवासी समाज की ओर से श्रद्धांजलि एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आदिवासी समाज के सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम, पंचायत सचिव जगतपति मंडल, उपमुखिया ओम प्रकाश गुप्ता सहित महिलायें और ग्रामीण शामिल रहे।
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