Ghatsila News: चाकुलिया: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर झामुमो प्रखंड कमेटी ने पौधा रोपण किया
Ghatsila News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर चाकुलिया में 'एक पेड़ हेमंत दा के नाम' कार्यक्रम आयोजित किया गया। झामुमो प्रखंड कमेटी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में आम तथा अन्य प्रजाति के पेड़ लगाए। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख और विद्यालय के शिक्षक शामिल हुए।
Ghatsila News: चाकुलिया: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्म दिन के अवसर पर सोमवार को चाकुलिया की झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चाकुलिया परिसर में "एक पेड़ हेमंत दा के नाम" कार्यक्रम के तहत आम समेत अन्य प्रजाति के पेड़ लगाये गये। मौके पर प्रखंड प्रमुख धनंजय करुणामय, बीस सूत्री अध्यक्ष साहेब राम मांडी, सचिव बलराम महतो, कोषाध्यक्ष राजा बारीक, राम स्वरूप जादव, जितेन हेंब्रम, बबलू हेंब्रम, सहदेव गोप, मनोज महतो, राम दास एवं विद्यालय की वार्डन तथा शिक्षक उपस्थित रहे।
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