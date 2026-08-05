Ghatsila News: हल्दीपोखर: महिला ने रेल से कटकर दी जान
Ghatsila News: पोटका के हल्दीपोखर टोला में, 35 वर्षीय मालती नायक ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के अनुसार, मालती मंदबुद्धि थी और वह आवेश में आ गई थी। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Ghatsila News: पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर टोला भेलाईडीह निवासी मालती नायक (35) ने ट्रेन से टकराकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार सुबह की है। ग्रामीणों ने बताया कि मालती मंदबुद्धि की थी। आवेश में आकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मालती नायक ने टाटानगर बादाम पहाड़ रेलखंड के हल्दीपोखर नवद्वीप नगर के समीप रेलवे लाइन पर अपनी जान ट्रेन से कटकर दे दी।घटना की सूचना पाकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। सूचना मिलते ही कोवाली थाना के सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह सदलबल घटनास्थल पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा। पुलिस ने जीआरपी को भी घटना की सूचना दी।
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