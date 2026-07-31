Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: सांप के काटने से काठालिया गांव की महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के कालियाम पंचायत के ग्राम प्रधान मानिक चंद्र किस्कू की पत्नी सरला किस्कू की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। 25 जुलाई को खेत में काम करते समय सांप ने काटा, जिसके बाद उनका इलाज चाकुलिया के स्वास्थ्य केंद्र और फिर झारग्राम अस्पताल में किया गया।

Ghatsila News: सांप के काटने से काठालिया गांव की महिला की मौत

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के कालियाम पंचायत के काठालिया गांव के ग्राम प्रधान मानिक चंद्र किस्कू की पत्नी सरला किस्कू की जहरीले सांप के काटने से पश्चिम बंगाल के झारग्राम अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गयी। विगत 25 जुलाई को खेत में काम करने के दौरान महिला को सियाल चांदा नामक जहरीले सांप ने काट लिया था। इलाज के लिए सरला किस्कू को चाकुलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। ‌ स्थिति गंभीर होने पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम अस्पताल में रेफर किया गया था। ‌पंचायत के मुखिया दासो हेंब्रम ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद शव को घर लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Araria News: नाथपुर में सर्पदंश से महिला की मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Death Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।