Ghatsila News: सांप के काटने से काठालिया गांव की महिला की मौत
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के कालियाम पंचायत के ग्राम प्रधान मानिक चंद्र किस्कू की पत्नी सरला किस्कू की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। 25 जुलाई को खेत में काम करते समय सांप ने काटा, जिसके बाद उनका इलाज चाकुलिया के स्वास्थ्य केंद्र और फिर झारग्राम अस्पताल में किया गया।
Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के कालियाम पंचायत के काठालिया गांव के ग्राम प्रधान मानिक चंद्र किस्कू की पत्नी सरला किस्कू की जहरीले सांप के काटने से पश्चिम बंगाल के झारग्राम अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गयी। विगत 25 जुलाई को खेत में काम करने के दौरान महिला को सियाल चांदा नामक जहरीले सांप ने काट लिया था। इलाज के लिए सरला किस्कू को चाकुलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। स्थिति गंभीर होने पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम अस्पताल में रेफर किया गया था। पंचायत के मुखिया दासो हेंब्रम ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद शव को घर लाया जाएगा।
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