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Ghatsila News: गुड़ाबांदा में मलेरिया से आठ साल के मासूम की मौत, बहन भी गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: घाटशिला में 8 वर्षीय सोमाय मार्डी की मलेरिया से मौत हुई। उसकी 10 वर्षीय बहन डुमनी अस्पताल में गंभीर स्थिति में है। सोमाय के माता-पिता ने इलाज न कराने का पछतावा जताया। चिकित्सक के अनुसार, सोमाय अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा इलाज कराने पर सवाल उठे।

Ghatsila News: गुड़ाबांदा में मलेरिया से आठ साल के मासूम की मौत, बहन भी गंभीर

Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। गुड़ाबांदा प्रखंड के ज्वालकांटा गांव निवासी धानो मार्डी के पुत्र सोमाय मार्डी (8 वर्ष) की मौत बुधवार को मलेरिया से हो गई, जबकि उसकी 10 वर्षीय बहन डुमनी मार्डी का गंभीर अवस्था में घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर सोमाय के पिता धानो मार्डी और मां पागो ने घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रामचंद्र सोरेन को बताया कि 31 जुलाई को सोमाय को बुखार, सिर दर्द की शिकायत पर उपचार के लिए श्यामसुंदरपुर के पिताजुड़ी चौक के निकट एक ग्रामीण डॉक्टर के पास उपचार कराया था। वहां ब्लड टेस्ट में सोमाय को मलेरिया होने की बात बताकर टेबलेट दवा दी थी। इसके बाद बुधवार सुबह सोमाय की स्थिति काफी गंभीर लगी तो उसे उपचार के लिए टेम्पो से धालभूमगढ़ तक लाने के बाद फिर दूसरे टेम्पो से घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया गया। तबतक उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। जबकि उसकी बड़ी बहन डुमनी का इलाज शुरू किया गया। डुमनी को भी ब्लड टेस्ट में मलेरिया पीड़ित पाया गया है। बालक के माता-पिता अस्पताल में शव के समक्ष खड़े होकर इस बात पर कोस रहे थे कि काश वे किसी अस्पताल के डॉक्टर से बेटे का इलाज कराए होते तो यह स्थिति आज नहीं होती।

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अस्पताल पहुंचने से पहले बालक ने तोड़ दिया था दम

घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रामचन्द्र सोरेन ने बताया कि सोमाय की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही हो गई थी। जबकि उसकी बहन का इलाज गंभीर अवस्था में चल रहा है। दूसरी ओर, एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि झोला छाप चिकित्सक के चक्कर में पड़कर ग्रामीण कब तक जान गंवाते रहेंगे, जबकि सरकारी अस्पताल में मलेरिया के इलाज की सम्पूर्ण दवा उपलब्ध है।

सामान्य प्रश्न

सोमाय मार्डी की उम्र क्या थी?
सोमाय मार्डी की उम्र 8 वर्ष थी।
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