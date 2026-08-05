Ghatsila News: सांप के डसने से किशोर की मौत, परिवार में मचा कोहराम
Ghatsila News: झारखंड के जादूगोड़ा में 15 वर्षीय किशोर पवन भकत की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। पवन को उसके परिवार ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्हें उसके निधन को स्वीकार करना पड़ा।
Ghatsila News: जादूगोड़ा। पोटका प्रखंड अंतर्गत कालकापुर पंचायत के बागान टोला में जहरीले सांप के डसने से 15 वर्षीय किशोर पवन भकत की मौत हो गई। मृतक की पहचान बागान टोला निवासी सुदीप भकत के पुत्र पवन भकत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात घर में अचानक एक जहरीला सांप दीवार पर चढ़ गया। इसी दौरान सांप ने पवन भकत को डस लिया। परिजन बिना समय गंवाए उसे इलाज के लिए टीएमएच ले गए। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने जांच के उपरांत पवन को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, पवन को बचाने के लिए उन्होंने हरसंभव प्रयास किया।
अस्पताल में इलाज के बाद भी जब उसकी जान नहीं बच सकी तो परिजन उसे लेकर घर लौटे। इसके बाद परिजनों द्वारा घंटों तक झाड़-फूंक भी कराई गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार परिवार को पवन की मौत को स्वीकार करना पड़ा।
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