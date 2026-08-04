Ghatsila News: चाकुलिया: मिट्टी की दीवार गिरने से तीन बकरियों की मौत
Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार में एक मिट्टी की दीवार गिरने से दो बकरी, एक बकरा और कई मुर्गियों की मौत हो गई। मायनो हेंब्रम के घर के पास दीवार गिरने से उसे हजारों का नुकसान हुआ। कई बकरियों को सुरक्षित बचा लिया गया।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया नगर पंचायत वार्ड नंबर चार के तडंगा में विगत रात मिट्टी की दीवार गिरने दो बकरी, एक बकरा और कई मुर्गियों की दीवार के मलवा में दब जाने से मौत हो गयी। जानकारी के मुताबिक मायनो हेंब्रम नामक महिला के घर से सटे गोहाल घर की दीवार गिर गयी। दीवार के मलवा में मायनो हेंब्रम की बकरी, बकरे और मुर्गियों की मौत हो गई। जबकि कई बकरियों को बचा लिया गया। मायनों हेंब्रम ने बताया के बकरियों और मुर्गियों की मौत होने से उसे हजारों का नुकसान हुआ है।
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