Ghatsila News: जेपीएससी परीक्षा मामले को लेकर घाटशिला अनुमंडल में दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। जेपीएससी परीक्षा मामले को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए घाटशिला अनुमंडल में सोमवार को सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की सुरक्षा-व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल तक में पठन-पाठन सोमवार को ठप रहा। सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को मध्याह्न भोजन कराकर सुबह 10.30 बजे ही छुट्टी दे दी गई। हालांकि, घाटशिला अनुमंडल में कहीं भी छात्रों के प्रदर्शन को कई खबर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई गतिविधि की सूचना मिली है, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश के बाद घाटशिला, बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालभूमगढ़, गालूडीह, जादूगोड़ा, मुसाबनी समेत कई इलाकों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिली。