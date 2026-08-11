Ghatsila News: जेपीएससी परीक्षा मामले को लेकर घाटशिला अनुमंडल में दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
Ghatsila News: घाटशिला अनुमंडल में जेपीएससी परीक्षा के मामलों को लेकर छात्रों के धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्कूलों में पठन-पाठन ठप रहा, और बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद जल्दी छुट्टी दी गई। हालांकि प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं है, फिर भी प्रशासन ने कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है।
Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। जेपीएससी परीक्षा मामले को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए घाटशिला अनुमंडल में सोमवार को सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विभिन्न चौक-चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन की सुरक्षा-व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल तक में पठन-पाठन सोमवार को ठप रहा। सुरक्षा के लिहाज से बच्चों को मध्याह्न भोजन कराकर सुबह 10.30 बजे ही छुट्टी दे दी गई। हालांकि, घाटशिला अनुमंडल में कहीं भी छात्रों के प्रदर्शन को कई खबर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई गतिविधि की सूचना मिली है, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश के बाद घाटशिला, बहरागोड़ा, चाकुलिया, धालभूमगढ़, गालूडीह, जादूगोड़ा, मुसाबनी समेत कई इलाकों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखने को मिली。
बीडीओ ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
वहीं, बीडीओ युनिका शर्मा, थाना प्रभारी राजेन्द्र मुंडा, कनीय अभियंता गौरव राज गुप्ता पूरे क्षेत्र में गश्त लगाकर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लिया। चौक-चौराहों पर तैनात पुलिस के अधिकारी व जवान दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन तक के सघन जांच किए। इस संबंध में लोगों का कहना था कि प्रदर्शनकारी कहीं और किसी स्थल पर प्रर्दशन कर सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी को लेकर पूरे राज्य में बवाल मचा है, इसे लेकर कहीं उपद्रव ना मच जाये, इसे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे।
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