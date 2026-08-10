Ghatsila News: मांगड़ू में दो बाइक की सीधी टक्कर, तीन घायल
Ghatsila News: पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जमशेदपुर अस्पताल भेजा। घटना सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केडो से डुमरिया जाते समय हुई थी।
Ghatsila News: पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के कोवाली डुमरिया मुख्य मार्ग पर मांगड़ू सिदो-कान्हू चौक के समीप दो मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तीनों घायलों को कोवाली पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है। घटना रविवार देर शाम लगभग पांच बजे की है। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केडो के दो युवक अपनी मोटरसाइकिल से डुमरिया की ओर जा रहे थे इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई। घटना में हरिणा का आकाश नायक एवं केडो के दोनों युवक जो नाम बताने की स्थिति में नहीं थे, गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं घायलों को इलाज के लिए भेजने के बाद दोनों मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है।
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