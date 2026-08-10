Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: मांगड़ू में दो बाइक की सीधी टक्कर, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कोवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जमशेदपुर अस्पताल भेजा। घटना सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केडो से डुमरिया जाते समय हुई थी।

Ghatsila News: मांगड़ू में दो बाइक की सीधी टक्कर, तीन घायल

Ghatsila News: पोटका। कोवाली थाना क्षेत्र के कोवाली डुमरिया मुख्य मार्ग पर मांगड़ू सिदो-कान्हू चौक के समीप दो मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तीनों घायलों को कोवाली पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है। घटना रविवार देर शाम लगभग पांच बजे की है। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के केडो के दो युवक अपनी मोटरसाइकिल से डुमरिया की ओर जा रहे थे इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक से टकरा गई। घटना में हरिणा का आकाश नायक एवं केडो के दोनों युवक जो नाम बताने की स्थिति में नहीं थे, गंभीर रूप से घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल, एक रिम्स रेफर

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं घायलों को इलाज के लिए भेजने के बाद दोनों मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Potka

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।