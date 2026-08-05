Ghatsila News: बकरी चोरी के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए
Ghatsila News: गालूडीह के बड़बिल गांव में तीन युवकों को बकरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ग्रामीणों ने एक एक्सयूवी कार से बकरियाँ पकड़ी और पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों की पहचान मो. राशिद, मो. इरफान और मो. अफरोज के रूप में हुई है। मामले की आगे की जांच चल रही है।
Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़बिल गांव में ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए तीन युवकों को पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार शाम ग्रामीणों ने एक एक्सयूवी कार से तीन बकरियां बरामद कर तीनों युवकों को पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।पुलिस ने मामले में गालूडीह थाना कांड संख्या 15/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 317(4), 112(2) एवं 3(5) के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. राशिद (20), मो. इरफान (20) और मो. अफरोज (19) के रूप में हुई है।
तीनों कपाली ओपी क्षेत्र के अंसार नगर, डेमडूबी के निवासी हैं।बुधवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की आगे की जांच जारी है।
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