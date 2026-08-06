Ghatsila News: बकरी चोरी के आरोप में पुलिस ने तीनों युवकों को भेजा जेल
Ghatsila News: गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़बिल गांव में तीन युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। उनकी एक्सयुवी कार से तीन बकरी बरामद की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें मो. राशिद, मो. इरफान और मो. अफरोज शामिल हैं। सभी तीनों युवक कपाली थाना क्षेत्र के अंसार नगर के निवासी हैं।
Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़बिल गांव में मंगलवार शाम को ग्रामीणों ने तीन युवकों को पकड़ा था। उनके एक्सयुवी कार से तीन बकरी बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस के द्बारा कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गालूडीह थाना लाया गया। बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त मो. राशिद, मो. इरफान और मो. अफरोज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया। तीनों युवक कपाली थाना क्षेत्र के अंसार नगर के रहने वाले हैं।
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