Ghatsila News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Ghatsila News: घाटशिला अनुमंडल में श्रावण मास की चौथी सोमवारी के अवसर पर हजारों भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विशेष उत्साह चित्रेश्वर शिव मंदिर में देखा गया, जहां भक्तों ने विशेष पूजा-अर्चना की।

Ghatsila News: घाटशिला। बंगाली पंजिका के अनुसार श्रावण मास की चौथी सोमवारी और बिहारी समुदाय के दुसरे सोमवारी के पावन अवसर पर घाटशिला अनुमंडल से सैकड़़ो शिवालयों में हजारों भक्तों से जलाभिषेक किया। वही सैकड़ो कांवरियों का दल भी चित्रेश्वर, गोटाशिला पहाड़, काशिडांगा और सिद्वेश्वर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न स्थानों पर आम लोग एवं समाजसेवियों द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया। वही महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए हर स्थानों पर सैंकड़ो लोगों की भीड़ लगी थी। बहरागोड़ा क्षेत्र के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तीन राज्यों की सीमा पर स्थित पौराणिक चित्रेस्वर शिव मंदिर में विशेष उत्साह देखने को मिला। जहां दूर-दराज से कंधे एवं माथे पर जल लिए पहुंचे शिवभक्तों ने पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर तथा बेलपत्र अर्पित कर विशेष पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र के पाटपुर, थाना परिसर, महूलडांगरी, इचड़ाशोल,डूंगरी,बाबा भूतेश्वर, बाबा सांड्रेस्वर स्थित शिव मंदिरों समेत क्षेत्र के अन्य सभी शिवालयों में भी रविवार की रात से लेकर दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर-हर महादेव व बम-बम भोले के गूंजते जयघोष से पूरा बहरागोड़ा क्षेत्र शिवभक्ति के अलौकिक रंग में सराबोर नजर आया।

चाकुलिया के नागानल मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ चाकुलिया: सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर सोमवार को चाकुलिया नगर पंचायत के नागानल मंदिर और चंडेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था।‌नागानल मंदिर में पुजारी अशोक पति, दिलिप पति, सुखदेव पति,अभिषेक पति, रोहित पति ने श्रद्धालुओं से पूजा-अर्चना कराई। नागा बाबा का दरबार फूलों से सजाया गया है। यहां के पुराना बाजार स्थित चंडेश्वर शिव मंदिर, प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर में भी पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के शिवालयों में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इधर, माटियाबांधी पंचायत के गोटाशिला शिव मंदिर में भी हजारों पुरूष और महिला श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर को जलाभिषेक किया। इस मौके पंचायत की बोल बम कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया।

धालभूमगढ़ में श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना धालभूमगढ़ बांग्ला महीने की चौथी सोमवारी एवं बिहारी पंजिका की सावन महीने की दूसरी सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती तथा नंदी की पूजा अर्चना की गई । इस मौके पर प्रखंड के श्रद्धालुओं द्वारा धालभूमगढ़ रेलवे स्टेशन काली मंदिर ,चारचक्का, झाड़ेश्वर मंदिर, नरसिंहगढ़ त्रिवेणेश्वर मंदिर आदि जगहों में व्यापक रूप से श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। सोमवारी की मौके पर नरसिंहगढ़ युवा कांवरिया संघ द्वारा गोटाशीला बाबा के जलाभिषेक के लिए कावड़ यात्रा का आवाहंन किया गया था ।उनकी देखरेख में सैकड़ो स्त्री, पुरुष, बच्चे बच्चियों तथा बुजुर्ग काफी संख्या में डेरांग घाट स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर प्रखंड की सीमा पर अवस्थित चाकुलिया प्रखंड में गोटाशीला बाबा का जलाभिषेक के लिए प्रस्थान किया । बाबा भोलेनाथ के विभिन्न रूपों को धारण करते हुए श्रद्धालु नाचते गाते बाबा मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा पेयजल, शरबत, फल आदि की व्यवस्था की गई थी । कांवरिया गाजे बाजे के साथ बाबा मंदिर पहुंचे । वहां गोटाशीला बोल बम समिति ने भक्तों की पूजा व्यवस्थित ढंग से करने के लिए हर संभव प्रयास किया हुआ था । महाप्रसाद वितरण कार्यकरम में धालभूमगढ़ प्रखंड की पूर्व जिला परिषद आरती सामद, तथा चाकुलिया प्रखंड के जिला परिषद धरित्री महतो ,मुखिया यदुनाथ हेंब्रम