Ghatsila News: चाकुलिया: चोरों ने श्मशान घाट को भी नहीं छोड़ा, दरवाजे और खिड़की के ग्रिल की चोरी
Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में गंधरूपी नदी के श्मशान घाट से चोरों ने लोहे के दरवाजे और खिड़कियों के ग्रिल चुरा लिए। इस चोरी ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा किया है। श्मशान घाट की अव्यवस्था, недостат Éरोशनी और साफ-सफाई की कमी के कारण यह असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है।
Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में गंधरूपी नदी श्मशान घाट को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। श्मशान घाट पर निर्मित भवन के लोहे के दरवाजे और खिड़कियों के लोहे के ग्रिल की चोरी कर ली है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जानकारी हो कि यह श्मशान घाट उपेक्षा का दंश झेल रहा है। अव्यवस्था का आलम है। श्मशान घाट में पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई भी नहीं है। इसके कारण शाम होते ही श्मशान घाट असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। रात में शराबी यहां बैठ कर शराब भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं।
संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा श्मशान घाट के भवन के लोहे के दरवाजे और खिड़कियों के लोहे के ग्रिल की चोरी कर ली है।
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