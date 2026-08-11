Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाया गया बंद व्यापक असर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: मुसाबनी। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद का मुसाबनी में व्यापक असर देखा जा रहा है, मुख्य बाजार स

लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाया गया बंद व्यापक असर
लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाया गया बंद व्यापक असर

Ghatsila News: मुसाबनी। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद का मुसाबनी में व्यापक असर देखा जा रहा है, मुख्य बाजार सहित सभी दुकानें बंद हैं, लंबी दूरी की बस एवं सभी यात्री वाहन बंद है। बंद करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बाइक पर झंडा बैनर के साथ घूमते नजर आए। यात्री वाहन बंद होने के कारण बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं बाजार की अधिकतर दुकानें बंद है। परंतु सब्जी मार्केट रोज की भांति खुला हुआ है।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर उतरी भाजपा, कमलपुर मंडल ने चार घंटे काटिन चौक जाम किया
ये भी पढ़ें:जमशेदपुर में भाजपा के बंद का मिला-जुला असर, कुछ बाजारों में दुकानें बंद तो कहीं-कहीं स्थिति सामान्य
ये भी पढ़ें:छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर पूर्व भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नेतृत्व में भाजपाइयों ने निकाला जुलूस, दुकानें कराईं बंद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।