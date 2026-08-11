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Ghatsila News: गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग, टेम्पो चालकों ने चलाया अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए टेम्पो चालकों ने खुद अभियान चलाया। उन्होंने अंडरपास के अंदर और उसके प्रवेश द्वार पर लगी दुकानों को हटाया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने दोबारा दुकानें लगाकर जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ा दिया। चालक संघ ने प्रशासन से स्थायी कार्रवाई की मांग की।

गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग, टेम्पो चालकों ने चलाया अभियान
गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग, टेम्पो चालकों ने चलाया अभियान

Ghatsila News: गालूडीह। गालूडीह अंडरपास को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग को लेकर टेम्पो चालकों ने स्वयं अभियान चलाया। चालकों ने अंडरपास के अंदर और प्रवेश द्वार पर लगी दुकानों व ठेलों को हटाया। उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही अतिक्रमणकारी दोबारा दुकानें लगाने लगे हैं, जिससे जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।टेम्पो चालकों के अनुसार, कुछ दिन पहले पुलिस ने अभियान चलाकर अंडरपास से अवैध दुकानें, ठेले और टेम्पो हटाए थे। इसके बाद टेम्पो चालकों ने भी अंडरपास में वाहन खड़ा करना बंद कर दिया था। लेकिन दो दिन बाद ही दोनों ओर फिर से ठेले और दुकानें लगने लगीं।टेम्पो

चालक संघ के अध्यक्ष जतन गिरी ने कहा कि अंडरपास में अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है। इससे स्कूल बसों और एंबुलेंस को भी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अंडरपास को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए प्रशासन को नियमित कार्रवाई करनी चाहिए।

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