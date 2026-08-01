Ghatsila News: माटीगोड़ा हाई स्कूल में विद्यार्थियों के बीच बंटीं साइकिलें
Ghatsila News: द्यार्थियों के बिच बटी साइकल 0 कई साइकिलों में हवा तक नहीं तो कई में मिली खराबी जादूगोड़ा। संवाददाता मुसाबनी प्रखंड के माटीगोड़ा स्थित उत्क्रमित उच
Ghatsila News: मुसाबनी प्रखंड के माटीगोड़ा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय माटिगोड़ा में गुरुवार को विद्यार्थियों के बीच साइकिलों का वितरण किया गया। सरकार की योजना के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा देने के उद्देश्य से साइकिल उपलब्ध कराई गई, लेकिन वितरण के दौरान साइकिलों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे। वही विद्यार्थी रतनी हांसदा ने बताया कि कई विद्यार्थियों को मिली साइकिलों के पहियों में हवा तक नहीं थी, जबकि कुछ साइकिलों में अन्य तरह की खराबियां भी देखने को मिलीं। साइकिल मिलने की खुशी के बीच विद्यार्थियों को पहले उसे दुरुस्त कराने की परेशानी उठानी पड़ी। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने साइकिल वितरण से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच किए जाने की मांग की है।
उनका कहना है कि विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना का उद्देश्य उन्हें सुविधा देना है, ऐसे में खराब या अधूरी स्थिति में साइकिल मिलने से योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े होते हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मामले की जांच कर यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता और पूरी तरह उपयोग योग्य साइकिल ही उपलब्ध कराई जाए। वहीं, खराब साइकिल मिलने वाले विद्यार्थियों की साइकिल को जल्द दुरुस्त कराने की भी मांग उठी है।
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