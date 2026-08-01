Ghatsila News: माटीगोड़ा हाई स्कूल में विद्यार्थियों के बीच बंटीं साइकिलें

Ghatsila News: मुसाबनी प्रखंड के माटीगोड़ा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय माटिगोड़ा में गुरुवार को विद्यार्थियों के बीच साइकिलों का वितरण किया गया। सरकार की योजना के तहत विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा देने के उद्देश्य से साइकिल उपलब्ध कराई गई, लेकिन वितरण के दौरान साइकिलों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे। वही विद्यार्थी रतनी हांसदा ने बताया कि कई विद्यार्थियों को मिली साइकिलों के पहियों में हवा तक नहीं थी, जबकि कुछ साइकिलों में अन्य तरह की खराबियां भी देखने को मिलीं। साइकिल मिलने की खुशी के बीच विद्यार्थियों को पहले उसे दुरुस्त कराने की परेशानी उठानी पड़ी। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने साइकिल वितरण से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच किए जाने की मांग की है।