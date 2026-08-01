Ghatsila News: कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने किया बहरागोड़ा थाना का शैक्षणिक भ्रमण

Ghatsila News: बहरागोड़ा। शनिवार को बहरागोड़ा में स्थित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को करीब से समझने के लिए बहरागोड़ा थाने का शैक्षणिक भ्रमण किया। बहरागोड़ा थाना पहुंचे विद्यार्थियों को थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा एवं उपस्थित अन्य पुलिस अधिकारियों ने बच्चियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें थाने के विभिन्न विभागों, दैनंदिन कामकाज और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इसके साथ ही अधिकारियों ने आपातकालीन सेवा 'डायल 112' का सही समय पर सतर्कतापूर्वक प्रयोग करने, बच्चों एवं महिलाओं के कानूनी व मौलिक अधिकारों तथा आजकल बढ़ते साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए छात्राओं को जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दी और अंत में सभी बच्चियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके बीच चॉकलेट्स का वितरण किया।