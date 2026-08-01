Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने किया बहरागोड़ा थाना का शैक्षणिक भ्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: बहरागोड़ा के कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं शनिवार को बहरागोड़ा थाने का दौरा किया। थाना प्रभारी ने उन्हें थाने के कामकाज, एफआईआर की प्रक्रिया और आपातकालीन सेवा 'डायल 112' के प्रयोग के बारे में बताया। अधिकारियों ने छात्राओं को कानूनी अधिकारों और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने की जानकारी दी।

कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने किया बहरागोड़ा थाना का शैक्षणिक भ्रमण
कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने किया बहरागोड़ा थाना का शैक्षणिक भ्रमण

Ghatsila News: बहरागोड़ा। शनिवार को बहरागोड़ा में स्थित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को करीब से समझने के लिए बहरागोड़ा थाने का शैक्षणिक भ्रमण किया। बहरागोड़ा थाना पहुंचे विद्यार्थियों को थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा एवं उपस्थित अन्य पुलिस अधिकारियों ने बच्चियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें थाने के विभिन्न विभागों, दैनंदिन कामकाज और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इसके साथ ही अधिकारियों ने आपातकालीन सेवा 'डायल 112' का सही समय पर सतर्कतापूर्वक प्रयोग करने, बच्चों एवं महिलाओं के कानूनी व मौलिक अधिकारों तथा आजकल बढ़ते साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए छात्राओं को जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दी और अंत में सभी बच्चियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके बीच चॉकलेट्स का वितरण किया।

ये भी पढ़ें:बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पौधारोपण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Educational Tour Cyber Crime

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।