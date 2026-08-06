Ghatsila News: घाटशिला कॉलेज : विषयवार सीट बढ़ाने को भूख हड़ताल शुरू
Ghatsila News: घाटशिला कॉलेज के छात्रों ने विषयवार सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने उनकी मांगों का अब तक सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तक तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती।
Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। घाटशिला कॉलेज के छात्रों ने विषयवार सीटों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुधवार से कॉलेज के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र बिकास हेम्ब्रम का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनसाराम हांसदा, पूर्व सचिव सुराई हेम्ब्रम तथा पूर्व छात्र रघुनाथ मुर्मू ने माला पहनाकर समर्थन किया। छात्रों ने बताया कि मंगलवार को कुलपति के नाम विषयवार सीटें बढ़ाने की मांग संबंधी ज्ञापन प्राचार्य के माध्यम से सौंपा गया था, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इससे छात्रों में नाराजगी है।भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी।
इस दौरान छात्रों ने पढ़ाई से संबंधित समस्या को बताया और उसके समाधान करने की बात कही। धरना स्थल पर हिकीम हांसदा, चंद्रमोहन हांसदा, लक्ष्मी मुर्मू, अंजलि किस्कू, कृष्ण हांसदा, गालू मांडी, बासेत हांसदा सहित अन्य छात्र मौजूद रहे।
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