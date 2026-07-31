Ghatsila News: लाइसेंस बनाने के लिए प्रखंड में सुबह से ही लोगों का लगा रहा हुजूम

Ghatsila News: मुसाबनी में गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। बीडियो अदिति गुप्ता और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। इस शिविर में 600 लोगों का फार्म एवं चालान जमा किया गया, जिसमें 300 लोगों को लर्निंग लाइसेंस निर्गत किया गया।

Ghatsila News: मुसाबनी। प्रखंड परिसर में गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही लाइसेंस बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। इस शिविर का उद्घाटन बीडियो अदिति गुप्ता तथा झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रधान सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को सरकारी सेवाएं उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ऐसे शिविर से दूर दराज के ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। मौके पर झामुमो नेता संजीवन पATAR, सुरई बासके ,मोहम्मद सलीम जावेद, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद जितेन, बबलू पातर ,मोंटू पातर आदि उपस्थित थे।

शिविर का कार्यान्वयन शिविर में जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यालय से आए एमवीआई सूरज हेंब्रम, प्रधान सहायक अमित कुमार के नेतृत्व में टेक्निकल टीम ने ग्रामीणों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम किया। शिविर में 600 लोगों का फार्म एवं चालान जमा किया गया, जिसमें 300 लोगों को लर्निंग लाइसेंस निर्गत किया गया। शिविर में अत्यधिक भीड़ के कारण आपाधापी का माहौल को देखते हुए थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह, एस आई अजीत कुमार पुलिस बल के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया।

भीड़ का कारण लाइसेंस बनाने के लिए लंबी-लंबी कतारें प्रखंड कार्यालय में सुबह से शाम तक लगी रही। पड़ताल करने पर पता चला कि आसपास के प्रखंड जैसे डुमरिया, गुड़ाबांधा व धालभूमगढ़ से भी लाइसेंस बनाने के लिए ग्रामीण युवक यहां पहुंचे थे, जिसके कारण यहां अधिक भीड़ देखी गई। लाइसेंस बनाने आए युवाओं का कहना था कि हमारे प्रखंड में सीमित फार्म जमा लिए गए, जिसके कारण चालान काटने के बाद भी अधिकतर लोगों का फॉर्म जमा नहीं हो सका, इसलिए मजबूरीवश मुसाबनी प्रखंड आना पड़ रहा है, क्योंकि चालान की अवधि जानकारी के अनुसार एक सप्ताह रहती है।

लोगों की तत्परता इस शिविर में यह देखा गया कि लोग लाइसेंस बनाने के लिए तत्पर है, अगर उन्हें सही प्रकार की सुविधा और तैयारी के साथ लाइसेंस बनाने की सुविधा दी जाए तो अधिकतर लोग अपना लाइसेंस अवश्य बनवा लेंगे। लाइसेंस बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में सुबह से देर शाम तक लोगों की भीड़ जमी रही। महिलाओं ने भी लाइन में लगकर लाइसेंस बनवाया।