Ghatsila News: दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में मीना बाजार का उद्घाटन
Ghatsila News: घाटशिला में विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने सर्कस मैदान में मीना बाजार का उद्घाटन किया। उन्होंने सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया, क्यूंकि मीना बाजार साल में एक बार लगती है और इसमें भारी भीड़ होती है। बाजार से स्थानीय लोगों को सभी आवश्यक सामान एक ही जगह पर खरीदने का मौका मिलता है।
Ghatsila News: घाटशिला। विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने बुधवार को सर्कस मैदान में लगे मीना बाजार का उद्घाटन किया। विधायक ने मीना बाजार के संचालक बाबू खान से कहा कि मीना बाजार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसमें लोगों की काफी भीड़ उमड़ती है, इसलिए ध्यान रहे कि लोगों की सुरक्षा का इंतजाम रहे। घाटशिला में मनोरंजन के कम साधन होने के कारण मीना बाजार जो साल में एक बार लगती है और जिसमें लोगों की काफी भीड़ रहती है। लोग एक ही जगह सभी समानों की खरीदारी आसानी से कर लेते हैं। मौके पर जगदीश भकत, कॉजन डॉन, प्रधान सोरेन, शांखी हांसदा, दुर्गा चरण मुर्मू, सुजय मुर्मू, आनंद गोयल समेत अन्य लोग मौजूद थे।
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