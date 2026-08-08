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Ghatsila News: चाकुलिया: खेत में काम कर रही महिला को जहरीले सांप ने डंसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के उदाल गांव की टुनी बाग (50) को खेत में काम करते समय जहरीले सांप रसल वाइपर ने डंस लिया। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां प्राथमिक इलाज किया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए झाड़ग्राम अस्पताल रेफर किया गया।

चाकुलिया: खेत में काम कर रही महिला को जहरीले सांप ने डंसा
चाकुलिया: खेत में काम कर रही महिला को जहरीले सांप ने डंसा

Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड के उदाल गांव की टुनी बाग(50) को शनिवार को खेत में काम के दौरान दाहिने हाथ की अंगुली जहरीले सांप रसल वाइपर ने डंस लिया। टुनी बाग को परिजनों ने इलाज के लिए चाकुलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। यहां पर चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक इलाज किया। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर आरएन सोरन ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया। इलाज के लिए महिला को परिजन पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम अस्पताल में लेकर गए।

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