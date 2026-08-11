Ghatsila News: सानग्राम में शिव मंदिर जीर्णोद्धार को निकली भव्य कलश यात्रा
Ghatsila News: पोटका प्रखंड में शिव मंदिर शुद्धीकरण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 151 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस दौरान बच्चों ने भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में झांकी निकाली। मुख्य पुरोहित ने शिव मंदिर की प्रतिष्ठा की और जलाभिषेक किया। आ∅वसर पर सत्संग और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया।
Ghatsila News: पोटका। पोटका प्रखंड के श्री श्री शिव पूजा सह छऊ नृत्य कमेटी सानग्राम की ओर से शिव मंदिर शुद्धीकरण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम गाजे-बाजे के 151 महिलाओं ने माथे पर कलश ढोकर गुड़रा नदी से मंदिर तक कलशयात्रा निकाली। कलशयात्रा में भगवान शिव, माता पार्वती, बंदर, भूत-पिशाच का रूप धारण कर बच्चों ने आकर्षक झांकी निकाली। मुख्य पुरोहित सुधांशु शेखर मिश्रा ने पूजा-अर्चना कर जीर्णोद्धार के बाद नव निर्मित शिव मंदिर की प्रतिष्ठा की। यहां काशी विश्वनाथ से लाए पौराणिक शिवलिंग की पूजा-अर्चना व जलाभिषेक वर्षों से होता आ रहा है। दोपहर में शिव चर्चा, प्रसाद वितरण व रात्रि में माताजी आश्रम समिति हाता की ओर से सत्संग सह कीर्तन आयोजित किया गया।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष मुखिया अभिषेक सरदार (संजय), सचिव बिपिन बिहारी डे, कोषाध्यक्ष सपन कुमार डे, समाजसेवी कृष्णा गोप, साहित्यकार सुनील डे, बांटी डे, ठाकुर दास हांसदा, आलोक डे, पीयूष मंडल, तरुण मंडल, जितेन सरदार आदि मौजूद थे।
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