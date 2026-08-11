Ghatsila News: सानग्राम में शिव मंदिर जीर्णोद्धार को निकली भव्य कलश यात्रा

Ghatsila News: पोटका। पोटका प्रखंड के श्री श्री शिव पूजा सह छऊ नृत्य कमेटी सानग्राम की ओर से शिव मंदिर शुद्धीकरण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम गाजे-बाजे के 151 महिलाओं ने माथे पर कलश ढोकर गुड़रा नदी से मंदिर तक कलशयात्रा निकाली। कलशयात्रा में भगवान शिव, माता पार्वती, बंदर, भूत-पिशाच का रूप धारण कर बच्चों ने आकर्षक झांकी निकाली। मुख्य पुरोहित सुधांशु शेखर मिश्रा ने पूजा-अर्चना कर जीर्णोद्धार के बाद नव निर्मित शिव मंदिर की प्रतिष्ठा की। यहां काशी विश्वनाथ से लाए पौराणिक शिवलिंग की पूजा-अर्चना व जलाभिषेक वर्षों से होता आ रहा है। दोपहर में शिव चर्चा, प्रसाद वितरण व रात्रि में माताजी आश्रम समिति हाता की ओर से सत्संग सह कीर्तन आयोजित किया गया।