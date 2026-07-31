Ghatsila News: झामुमो का प्रतिनिधिमंडल ने किया स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक
Ghatsila News: घाटशिला के मारवाड़ी प्लस उच्च विद्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम वार्षिकी मनाई जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को सुब्रतों कप में उपविजेता होने पर सम्मानित किया जाएगा। 4 अगस्त को गुरुजी के जीवनी पर भाषण प्रतियोगिता होगी। विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने इस आयोजन का नेतृत्व किया है।
Ghatsila News: घाटशिला। मारवाड़ी प्लस उच्च विद्यालय पावड़ा , घाटशिला में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम वार्षिकी मनाये जाने के संबंध में और सुब्रतों कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे झारखंड में उपविजेता हुए विद्यालय के छात्रो को सम्मानित करने का निर्णय किया गया । विधायक सोमेश चंद्र सोरेन के निर्देशानुसार प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षको के साथ बैठक किया। बैठक में निर्णयानुसार 4 अगस्त को प्रथम वार्षिकी दिवस पर विद्यालय के छात्र छात्राओ के द्वारा गुरुजी के जीवनी पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । तत्पश्चात इसी वर्ष 17 वर्ष के नीचे छात्रो का झारखंड राज्य में चल रहे सुब्रोतो कप में उपविजेता होने पर विधायक सोमेश चंद्र सोरेन द्वारा सम्मानित किया जाएगा ।
मौके पर प्रतिनिधि मंडल में जगदीश भगत , कौशिक कुमार , आनंद अग्रवाल , सागर पानी , सतीश शिट , विद्यालय के शिक्षक विपिन कुमार सिंह , विकाश भोल , प्रियरंजन शनिग्राही , प्रशांत कुमार पॉल उपस्थित थे ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।