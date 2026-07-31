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Ghatsila News: झामुमो का प्रतिनिधिमंडल ने किया स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: घाटशिला के मारवाड़ी प्लस उच्च विद्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम वार्षिकी मनाई जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को सुब्रतों कप में उपविजेता होने पर सम्मानित किया जाएगा। 4 अगस्त को गुरुजी के जीवनी पर भाषण प्रतियोगिता होगी। विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने इस आयोजन का नेतृत्व किया है।

Ghatsila News: झामुमो का प्रतिनिधिमंडल ने किया स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक

Ghatsila News: घाटशिला। मारवाड़ी प्लस उच्च विद्यालय पावड़ा , घाटशिला में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम वार्षिकी मनाये जाने के संबंध में और सुब्रतों कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे झारखंड में उपविजेता हुए विद्यालय के छात्रो को सम्मानित करने का निर्णय किया गया । विधायक सोमेश चंद्र सोरेन के निर्देशानुसार प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षको के साथ बैठक किया। बैठक में निर्णयानुसार 4 अगस्त को प्रथम वार्षिकी दिवस पर विद्यालय के छात्र छात्राओ के द्वारा गुरुजी के जीवनी पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा । तत्पश्चात इसी वर्ष 17 वर्ष के नीचे छात्रो का झारखंड राज्य में चल रहे सुब्रोतो कप में उपविजेता होने पर विधायक सोमेश चंद्र सोरेन द्वारा सम्मानित किया जाएगा ।

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मौके पर प्रतिनिधि मंडल में जगदीश भगत , कौशिक कुमार , आनंद अग्रवाल , सागर पानी , सतीश शिट , विद्यालय के शिक्षक विपिन कुमार सिंह , विकाश भोल , प्रियरंजन शनिग्राही , प्रशांत कुमार पॉल उपस्थित थे ।

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