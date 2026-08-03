Ghatsila News: दिशोम गुरु व रामदास सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, 16 टीमें ले रहीं हिस्सा
Ghatsila News: गालूडीह में दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं रामदास सोरेन की स्मृति में दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने किया। टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं, जो नॉकआउट आधार पर खेलेंगी। विजेता को 35 हजार रुपये और ट्रॉफी मिलेगी।
Ghatsila News: गालूडीह। दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं रामदास सोरेन की स्मृति में आयोजित दो दिवसीय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का सोमवार को पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और किक मारकर उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में जिले की 16 टीमें भाग ले रही हैं। सोमवार और मंगलवार को आठ-आठ मुकाबले खेले जाएंगे।कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि दिशोम गुरु ने युवाओं को खेल और शिक्षा से जुड़ने की प्रेरणा दी। यह टूर्नामेंट उनकी सोच को आगे बढ़ाने और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास है। उद्घाटन मैच कुनू स्पोर्टिंग और प्रेम स्पोर्टिंग के बीच खेला गया।आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर होगी।
विजेता टीम को 35 हजार रुपये एवं ट्रॉफी, जबकि उपविजेता को 25 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मैन ऑफ द मैच और बेस्ट खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा। रेफरी की भूमिका मनीराम हांसदा, सालखान टुडू, गोमा माड़ी, जितेन हेम्ब्रम और पूर्ण चंद्र ने निभाई।
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