Ghatsila News: शिक्षकों की कमी से मध्य विद्यालय गोपालपुर में पढ़ाई प्रभावित, दो शिक्षकों के भरोसे 110 बच्चों का भविष्य
Ghatsila News: जादूगोड़ा के कुलडीहा पंचायत के मध्य विद्यालय गोपालपुर में केवल दो शिक्षकों के सहारे 110 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से जल्द अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।
Ghatsila News: जादूगोड़ा। पोटका प्रखंड के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित कुलडीहा पंचायत के मध्य विद्यालय गोपालपुर में शिक्षकों की भारी कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। केजी से कक्षा आठ तक संचालित इस विद्यालय में 110 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी केवल दो शिक्षकों पर है।शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ विद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्य भी संभालने पड़ रहे हैं। ऐसे में सभी कक्षाओं में नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है। एक साथ कई कक्षाओं का संचालन होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।
उनका आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से विद्यालय में जल्द पर्याप्त शिक्षकों की पदस्थापना करने की मांग की है, ताकि बच्चों को बेहतर और नियमित शिक्षा मिल सके।
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