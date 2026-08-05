Ghatsila News: शिक्षकों की कमी से मध्य विद्यालय गोपालपुर में पढ़ाई प्रभावित, दो शिक्षकों के भरोसे 110 बच्चों का भविष्य

Ghatsila News: जादूगोड़ा। पोटका प्रखंड के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित कुलडीहा पंचायत के मध्य विद्यालय गोपालपुर में शिक्षकों की भारी कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। केजी से कक्षा आठ तक संचालित इस विद्यालय में 110 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी केवल दो शिक्षकों पर है।शिक्षकों की कमी के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ विद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्य भी संभालने पड़ रहे हैं। ऐसे में सभी कक्षाओं में नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है। एक साथ कई कक्षाओं का संचालन होने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।