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Ghatsila News: थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा बैठक 0अपराध नियंत्रण, त्वरित निष्पादन, आम जनता से बेहतर संवाद का दिया निर्देश मुसाबनी। संवाददाता मुसाबनी थाना परिसर मे

Ghatsila News: थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा बैठक

Ghatsila News: मुसाबनी थाना परिसर में शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम डॉक्टर एहतेशाम वकारिब द्वारा समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी, अंचल निरीक्षक जादूगोड़ा, अंचल निरीक्षक मुसाबनी तथा पुलिस उपाधीक्षक क्षेत्र के अंदर आने वाले सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। इस बैठक में एसएसपी जमशेदपुर ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने, लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने तथा आमजन की शिकायतों पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया।

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इस अवसर पर उन्होंने थाना परिसर का अवलोकन भी किया।

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