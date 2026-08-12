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Ghatsila News: सुरदा माइंस : 52 सुरक्षा कर्मियों को दो दिनों में बढ़ा हुआ वेतन मिले, नहीं तो होगा आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: सुरदा माइंस के 52 सुरक्षा कर्मियों को अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। झारखंड कॉपर माइंस वर्कर्स यूनियन ने कंपनी प्रबंधन को 12 अगस्त तक बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान करने की मांग की है। भविष्य में भुगतान नहीं होने पर विरोध की चेतावनी दी गई है।

Ghatsila News: सुरदा माइंस : 52 सुरक्षा कर्मियों को दो दिनों में बढ़ा हुआ वेतन मिले, नहीं तो होगा आंदोलन

Ghatsila News: मुसाबनी, संवाददाता। सुरदा माइंस में कार्यरत 52 सुरक्षा कर्मियों को अप्रैल 2026 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। मंगलवार को इस मामले को लेकर झारखंड कॉपर माइंस वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष शमशेर खान के नेतृत्व में सुरदा माइंस के 3 शाफ्ट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के सुरदा माइंस मैनेजर अमरेंद्र सिंह और माइंस का संचालन कर रही ठेका कंपनी आरके अर्थ प्राइवेट लिमिटेड के माइंस मैनेजर संजय साहू के साथ वार्ता हुई। वार्ता के दौरान यूनियन ने स्पष्ट कहा कि कोई भी कंपनी या एजेंसी भारत सरकार से बड़ी नहीं है। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन 21 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अनुसार 30 दिनों में 630 रुपये तथा चार माह की बढ़ी हुई राशि 52 सुरक्षा कर्मियों को हर हाल में भुगतान करनी होगी。

यूनियन की मांग

शमशेर खान ने कहा कि कंपनी प्रबंधन ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी का कांट्रेक्ट समाप्त करे, जो भारत सरकार के नियम-कानून की अनदेखी कर सुरक्षा कर्मियों का शोषण कर रही है। उन्होंने एचसीएल/आईसीसी प्रबंधन, आरके अर्थ प्राइवेट लिमिटेड और सुपर स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को 12 अगस्त तक सभी सुरक्षा कर्मियों को बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान करने की मांग की।

चेतावनी और अगली कार्रवाई

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 12 अगस्त तक भुगतान नहीं किया गया और संबंधित एजेंसी का कांट्रेक्ट समाप्त नहीं किया गया, तो 13 अगस्त से सुरदा माइंस में एचसीएल/आईसीसी और आरके अर्थ प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों के प्रवेश का विरोध किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। बैठक में माइंस मैनेजर अमरेंद्र सिंह, अभिषेक कुमार, संजय साहू, पृथ्वी यादव सहित सुरक्षाकर्मी गणेश सिंह, कुर्बान अली, वीरेंद्र सिंह, परमेश्वर मुर्मू, विजय कुमार, पिथो माझी, राम मुर्मू, हरधन पातार, सोहन सिंह बनरा, शिबू पातर, सरकार मुर्मू आदि उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुरदा माइंस में सुरक्षा कर्मियों को कब से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया?
सुरदा माइंस में कार्यरत 52 सुरक्षा कर्मियों को अप्रैल 2026 से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।
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