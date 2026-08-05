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Ghatsila News: एनआईटी छात्र के शव की तलाश में बरेज डैम पहुंची एनडीआरएफ की टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: गालूडीह में एनआईटी जमशेदपुर के छात्र मीर हसीन तनवीर के डूबने के 72 घंटे बाद भी शव नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ की टीम और मृतक के परिजन बरेज डैम में खोजबीन कर रहे हैं। छात्र रविवार को चेकनाका डैम में डूब गया था। प्रशासन ने शव की तलाश के लिए सहायता प्रदान की है।

एनआईटी छात्र के शव की तलाश में बरेज डैम पहुंची एनडीआरएफ की टीम
एनआईटी छात्र के शव की तलाश में बरेज डैम पहुंची एनडीआरएफ की टीम

Ghatsila News: गालूडीह। आरआईटी जमशेदपुर के एनआईटी के छात्र मीर हसीन तनवीर के डूबने के 72 घंटे बाद भी शव नहीं मिलने पर बुधवार को एनडीआरएफ की टीम बरेज डैम पहुंची। मृतक के परिजन भी टीम के साथ डैम में शव की खोज में एनडीआरएफ टीम के साथ स्वणरेखा डैम में खोजने निकले।जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर आरआईटी चेकनाका डैम में नहाने के दौरान एनआईटी छात्र गहरे पानी में चला गया और डुब गया काफी खोजबीन के बाद भी नही मिला।मृतक के पिता ने प्रशासनिक मदद के तहत मृतक बेटे के शव की तलाश कर रहे हैं।छात्र बंगाल के पुर्व वर्धमान का रहने वाला बताया जा रहा है।

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वह एनआईटी की पढ़ाई जमशेदपुर में कर रहा था।एनडीआरएफ टीम के इंश्पेकटर दिनेश अवस्थी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर राची से एनडीआरएफ की 1 टीम जिसमें 30 सदस्य शामिल हैं। वह विगत सोमवार से आपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिसमें असंन्गी चेकडैम,राधा स्वामी चैक डैम में आपरेशन चलाया। बुधवार को टीम ने डैम के किनारे के हिस्से में सर्च ऑपरेशन शुरू किया इसी क्रम में वह जमशेदपुर की तरफ बढ़ेंगा।आरआईटी थाना की एएसआई विक्रम कुमार सहित परिजन एनडीआरएफ टीम की खोजबीन को देख रहे थे।

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