Ghatsila News: ईचड़ा गांव में एक ही रात दो घरों में चोरी, नकदी समेत जेवर उड़ाए

Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के इंचड़ा गांव में चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। चोरों ने घरों में घुसकर नकदी समेत सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं, जादूगोड़ा पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हालांकि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, इंचड़ा गांव निवासी शेखर चंद्र मल्लिक के घर में चोरों ने घुसकर करीब 9 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए।

वहीं गांव के गणेश पात्र के घर से चोर सोने और चांदी की चेन समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों घरों में चोरी की घटना एक ही रात में हुई।घटना की जानकारी सुबह घरवालों को हुई, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना जादूगोड़ा थाना पुलिस को दी। शेखर चंद्र मल्लिक द्वारा घटना को लेकर जादूगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस से मामले की जांच कर चोरों का पता लगाने और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की गई है। सूत्रो के अनुसार, जादूगोड़ा पुलिस द्वारा चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। जबकि उन लोगों से चोरी की कुछ समान बरामद होने की बात कही जा रही है।