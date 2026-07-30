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Ghatsila News: पंसस ने उठाई जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पोटका के ग्वालकाटा पंचायत के पंसस सीताराम हांसदा ने सोहदा पंचायत के हता मुसाबनी मुख्य पथ की मरम्मत की मांग की है। उन्होंने कहा कि सड़क जर्जर हो गई है, जिसके कारण ग्रामीणों, विशेषकर विद्यार्थियों और मरीजों को कठिनाई हो रही है। उन्होंने सरकार से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत करने की अपील की है।

Ghatsila News: पंसस ने उठाई जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की मांग

Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। प्रखंड के ग्वालकाटा पंचायत के पंसस सीताराम हांसदा ने सोहदा पंचायत के हाता मुसाबनी मुख्य पथ बालीजुड़ी बस स्टैंड से बांसिला जाने वाली सड़क का मरम्मत कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि यह सड़क काफी जर्जर हो गई है। सड़क पर गड्ढे बन जाने से ग्रामीणों विशेष कर छात्र-छात्राओं व मरीजों को दैनिक आवागमन में परेशानी हो रही है। यह रास्ता क्षेत्र के लगभग बीस पच्चीस गांव कों जोड़ता है। लोगों का समस्या को देखते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को अभिलम्ब मरमति किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ इस संबंध में उपायुक्त से बहुत जल्द मिलेंगे।

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