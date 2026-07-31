Ghatsila News: जलकुंभी से भरा धाधिका का ऐतिहासिक राजबांध
Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड के धाधिका गांव में राजबांध की दुर्दशा से किसान और स्थानीय निवासी परेशान हैं। कई दशकों की अनदेखी के कारण यह बांध जलकुंभी और झाड़ियों से भर गया है। इसकी सफाई और जीर्णोद्धार की मांग करते हुए ग्रामीणों ने अपने भविष्य की रक्षा के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की है।
Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र की साकरा पंचायत अंतर्गत धाधिका गांव में स्थित प्रसिद्ध राजबांध पिछले कई दशकों से साफ-सफाई के अभाव में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जलकुंभी और झाड़ियों से पूरी तरह पट जाने के कारण यह ऐतिहासिक बांध अब किसानों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों को नहाने भी नहीं पा रहे है। जबकि कभी यही राजबांध क्षेत्र में खेती के लिए वरदान साबित होता था और इससे 1000 बीघा से भी अधिक कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो पाती थी। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार अनदेखी और उदासीनता का खामियाजा अब स्थानीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं गर्मी के दिनों में अपनी फसलों को बचाने के लिए महंगे दामों पर पानी खरीदने को विवश होना पड़ता है।
जिस उद्देश्य से इस वृहद् बांध का निर्माण बेहतर खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, वह अब प्रशासनिक उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहा है जिससे परेशान होकर ग्रामीणों और किसानों ने जल्द से जल्द बांध की गहरी सफाई और जीर्णोद्धार कराने की गुहार लगाई है ताकि उनकी आजीविका और खेती फिर से पटरी पर लौट सके।
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