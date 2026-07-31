Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: जलकुंभी से भरा धाधिका का ऐतिहासिक राजबांध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड के धाधिका गांव में राजबांध की दुर्दशा से किसान और स्थानीय निवासी परेशान हैं। कई दशकों की अनदेखी के कारण यह बांध जलकुंभी और झाड़ियों से भर गया है। इसकी सफाई और जीर्णोद्धार की मांग करते हुए ग्रामीणों ने अपने भविष्य की रक्षा के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की है।

जलकुंभी से भरा धाधिका का ऐतिहासिक राजबांध
जलकुंभी से भरा धाधिका का ऐतिहासिक राजबांध

Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र की साकरा पंचायत अंतर्गत धाधिका गांव में स्थित प्रसिद्ध राजबांध पिछले कई दशकों से साफ-सफाई के अभाव में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जलकुंभी और झाड़ियों से पूरी तरह पट जाने के कारण यह ऐतिहासिक बांध अब किसानों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों को नहाने भी नहीं पा रहे है। जबकि कभी यही राजबांध क्षेत्र में खेती के लिए वरदान साबित होता था और इससे 1000 बीघा से भी अधिक कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो पाती थी। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार अनदेखी और उदासीनता का खामियाजा अब स्थानीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं गर्मी के दिनों में अपनी फसलों को बचाने के लिए महंगे दामों पर पानी खरीदने को विवश होना पड़ता है।

जिस उद्देश्य से इस वृहद् बांध का निर्माण बेहतर खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, वह अब प्रशासनिक उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहा है जिससे परेशान होकर ग्रामीणों और किसानों ने जल्द से जल्द बांध की गहरी सफाई और जीर्णोद्धार कराने की गुहार लगाई है ताकि उनकी आजीविका और खेती फिर से पटरी पर लौट सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।