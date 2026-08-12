Ghatsila News: धालभूमगढ़ हवाई पट्टी पर कचरे का अंबार, प्रदूषित हो रहा वातावरण

Ghatsila News: धालभूमगढ़, संवाददाता। धालभूमगढ़ हवाई पट्टी की पहचान अब तक अंचल के साफ-सुथरे और खुले स्थान के रूप में रही है। यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष रनवे पर टहलने और खुले वातावरण का आनंद लेने पहुंचते हैं। लेकिन वर्तमान में हवाई पट्टी पर जगह-जगह कूड़ा-कचरा फेंके जाने से इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हवाई पट्टी धीरे-धीरे कचरा डंपिंग स्थल में तब्दील होती जा रही है। इसके बावजूद इस ओर न तो ग्रामीण गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। सुबह-शाम सैर करने वाले राजू पाल, सरोज कुमार, मीरा देवी, दिलीप दा समेत अन्य लोगों ने बताया कि पहले हवाई पट्टी पर शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण मिलता था।