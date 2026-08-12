Ghatsila News: धालभूमगढ़ हवाई पट्टी पर कचरे का अंबार, प्रदूषित हो रहा वातावरण
Ghatsila News: धालभूमगढ़ हवाई पट्टी पर कूड़े-कचरे के बढ़ते ढेर से ग्रामीणों में नाराजगी है। सैर करने वाले नागरिकों का कहना है कि पहले यह स्थान स्वच्छ था, लेकिन अब यहां गंदगी और दुर्गंध बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से नियमित सफाई और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Ghatsila News: धालभूमगढ़, संवाददाता। धालभूमगढ़ हवाई पट्टी की पहचान अब तक अंचल के साफ-सुथरे और खुले स्थान के रूप में रही है। यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष रनवे पर टहलने और खुले वातावरण का आनंद लेने पहुंचते हैं। लेकिन वर्तमान में हवाई पट्टी पर जगह-जगह कूड़ा-कचरा फेंके जाने से इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हवाई पट्टी धीरे-धीरे कचरा डंपिंग स्थल में तब्दील होती जा रही है। इसके बावजूद इस ओर न तो ग्रामीण गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। सुबह-शाम सैर करने वाले राजू पाल, सरोज कुमार, मीरा देवी, दिलीप दा समेत अन्य लोगों ने बताया कि पहले हवाई पट्टी पर शुद्ध हवा और स्वच्छ वातावरण मिलता था।
अब यहां मरे हुए जीव-जंतुओं और बाजार से निकलने वाले कचरे की दुर्गंध आती है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति किसी अन्य स्थान पर होती तो वे वहां सैर करने जाना बंद कर देते। सैर करने वाले लोगों ने प्रशासन से हवाई पट्टी की नियमित सफाई कराने और कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
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