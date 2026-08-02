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Ghatsila News: पीएमश्री केजीबीवी पोटका में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पोटका में पीएमश्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस अवसर पर नए सदस्यों का चयन हुआ और विद्यालय की गुणवत्ता, छात्राओं की सुरक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता पर चर्चा की गई। पूर्व समिति के सभी सदस्यों का योगदान सराहा गया और नए सदस्यों का स्वागत किया गया।

Ghatsila News: पीएमश्री केजीबीवी पोटका में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन

Ghatsila News: पोटका। पीएमश्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पोटका में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस अवसर पर नई समिति के सदस्यों का सर्वसम्मति से चयन किया गया,साथ ही विद्यालय के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्राओं की सुरक्षा, नियमित उपस्थिति एवं सामुदायिक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। विद्यालय पी एम श्री के जी बी वि पोटका के पूर्व विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को उनके अमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन एवं विद्यालय के सर्वांगीण विकास में दिए गए महत्व पूर्ण योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया गया तथा नवगठित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

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